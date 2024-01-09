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中職／兄弟頻道釋出吳哲源「了解自己大作戰」 網：棒球維基館都關多久了

聯合新聞網／ 綜合報導
吳哲源「了解自己大作戰」。擷圖兄弟官方頻道
吳哲源「了解自己大作戰」。擷圖兄弟官方頻道

中信兄弟官方YT頻道於今晚播出陣中球員吳哲源「了解自己大作戰」單元，是一個相當有趣的花絮，藉由球員搜尋自己的維基百科，看究竟是球迷更了解選手，還是選手更清楚自己呢？只不過，吳哲源所使用的「台灣棒球維基百科」數月前就己經無法進入，目前根本無法查詢資料，因此有網友留言，「台灣棒球維基館伺服器掛掉兩個多月了，這部片是多久前拍的啊？」

這部影片中，吳哲源提到有關自己介紹部分，特別提到體重指出「好像有點輕」，說明可能是剛進職棒體重，差的有點多；還提及自己已婚資料被上傳，原來是自己在社群公布的事等等，有數個相當有趣的解釋。

只不過，球迷現在已無法找到「台灣棒球維基百科」的資料，因此有人在PTT留言說，「棒球維基什麼時候回來啊，感覺義工也不打算尋求幫助。」、「棒球維基館不打算募資一下嗎？現在找資料真的差很多。」

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