UBL／文化呂東翰「越來越像蔣少宏」 攻守有表現

大專棒球聯賽文化大學呂東翰成為球隊主戰捕手，被認為「越來越像蔣少宏」，今天複賽對嘉義大學攻守有表現，單場敲3安，去年中職選秀落選加強守備小細節，今年想再次挑戰。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學今天與嘉義大學交手，文化先發捕手呂東翰單場3打數敲出3支安打，包括1支二壘打，但團隊攻勢沒能串聯搶分，文化終場以0比2吞下複賽第5敗。

大二的呂東翰今年獲得較多出賽機會，預賽總計32打數敲出10支安打，包括4支二壘打，打擊率3成13，今天打擊也有不錯發揮；他表示，成為主戰捕手後責任更重大，場上也要鼓勵隊友、互相加油。

呂東翰自評升上大學後守備進步很多，包括擋球、阻殺，捕手各方面的能力成熟度都有再提升，之前休假時也有調整加強重量訓練，長打明顯有發揮。

教練團表示，呂東翰越來越有文化學長、現效力中職味全龍隊捕手蔣少宏的樣子。呂東翰表示這是稱讚，蔣少宏守備很穩定，也希望可以向學長看齊，對於自己的擋球、阻殺都算有信心。

呂東翰去年參加中職選秀沒有獲得球隊青睞，也更理解職棒圈的現實，選後也去了解可能的不足處，守備上的小細節還需要提升，今年還有想要拚選秀，但也有同時思考之後可能到社會隊打球的選項。