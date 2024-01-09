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UBL／嘉大伍立辰第2場完封勝 稱還好當初沒放棄

中央社／ 台中9日電
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽9日舉行，嘉義大學伍立辰（圖）完封勝，率隊以2比0擊敗文化大學，獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽9日舉行，嘉義大學伍立辰（圖）完封勝，率隊以2比0擊敗文化大學，獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社

大專棒球聯賽嘉義大學伍立辰完封勝，今天率隊以2比0擊敗文化大學；伍立辰一度想要放棄打球，大學堅持下去更進步，今年也將挑戰中職選秀，再回頭想他笑說：「還好當初沒放棄。」

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽嘉義大學今天與文化大學交手，嘉大複賽雖然已吞下4敗，但還是壓出王牌投手伍立辰全力搶勝。

伍立辰今天總計用124球投9局，被敲出6支安打，投出9次三振、無失分，投出個人本屆大專棒球聯賽第2場完封勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

嘉大總教練鍾宇政表示，賽前不確定還有沒有4強機會，只想著至少不要當第8名，伍立辰是球隊王牌，協調性好、柔軟度佳，加上有不服輸的心態，壘上有人時不服輸、不懼怕，更不想要讓對手上壘。

鍾宇政笑說，伍立辰是球隊「撿到的王牌」，高中畢業一度不想要打球，到嘉大延續棒球生涯、成為球隊的王牌。伍立辰表示，高中畢業時思考競爭力不足、想要先專心讀書，但身旁很多人鼓勵，「還好當初有繼續打球」。

伍立辰耐投性高，短局數最快可以投到約147公里，今天投到9局球速還有141公里，身材雖不算厚實，但他表示，善用投球機制而非蠻力才可以更耐投。

伍立辰大三春季聯賽時改高抬腿投球動作、幫助蓄力，雖然知道有些球探會認為高抬腿消耗體力，但他也用完封好投證明自己；除了直球外還有滑球、變速球，近期新學卡特球，但他笑說，卡特球最後會有點變滑球，還需要修正。

棒球 中職選秀 卡特

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