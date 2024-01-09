UBL／3日籍大學生有意拚中職選秀 文化豊島顯有優勢

中職新增的外籍球員選秀辦法今年將有大學球員挑戰，文化打者豊島顯有腳程優勢、擊球率高，拚勁十足被點名有機會獲青睞，另外打者金本航河、開南投手藤木琉悠都預計挑戰選秀。

中華職棒於2021年底新增外籍學生、外籍業餘球員選秀辦法，在台灣的國、高中就讀累積滿3年，或在台灣的大學連續就讀滿4年，或在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒隊效力滿3年者，可視為本國籍球員參加中職年度新人球員選拔會取得加盟資格。

本屆大專棒球聯賽3名大四日本籍球員文化大學野手豊島顯、金本航河，以及開南大學投手藤木琉悠都表態畢業有意挑戰中職選秀，表現也成為討論話題之一。

文化大學野手豊島顯是球隊的開路先鋒，有左打優勢、上壘率高，擊球確實度好，屬於安打穩定輸出類型，有腳程優勢，除了有壘間破壞力，也替外野守備範圍加分。文化總教練李軾揚表示，豊島顯類型與畢業校友郭天信有點類似。

李軾揚表示，豊島顯與金本航河是不同類型的打者，金本航河具有中長程火力，但揮空率較高是需要再提升的部分，兩人有意挑戰選秀，就看中職各球團考量。

豊島顯來台灣讀大學打球直言收穫很多，原本是內野手，大三開始改守外野，因為腳程快守備範圍是優勢，打擊方面也更會纏鬥，選球變好、被三振率變低。豊島顯本屆大專聯賽預賽打擊率3成52，今天賽前複賽打擊率2成63。

豊島顯表示，當初來台灣打球的目標就是希望可以打職棒，後來聽到有外籍球員選秀辦法很開心，想拚看看，平時因為沒電視沒有固定看中職比賽，但先前冬季棒球聯盟有去看日職球隊和台鋼雄鷹隊的比賽，當時有看到具有日職資歷的投手張奕，偶像是日職廣島鯉魚隊的打者西川龍馬。