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中職／林襄冬日穿爆乳裝野外泡湯 還與辣模「火車頭對撞」

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄(左)、蘿拉(右)。 截圖自影片畫面
林襄(左)、蘿拉(右)。 截圖自影片畫面

樂天桃猿啦啦隊女神林襄憑藉甜美臉蛋和性感身材，時常成為鏡頭捕捉焦點，因此獲得許多粉絲支持及關注。最近她和藝人沈玉琳主持網路節目，找辣模「蘿拉」（李佳玲）共同介紹野外溫泉密境，兩人還換上比基尼示範如何拍寫真，讓網友們大飽眼福。

林襄和蘿拉不畏寒冬低溫和山間細雨，穿著泳裝就下水泡湯，並示範如何拍出性感寫真照，其中1張2人在池中相擁，雪白肌膚緊貼對方的「火車頭對撞」畫面，讓旁觀的沈玉琳大讚「渾然天成」，並提醒網友們：「看好喔！來，擷圖喔」。

蘿拉日前在IG發文寫道，「這一集你們不能錯過！超襄的，滿滿的福利都在裡面！玉琳哥的舊搭檔v.s.新搭檔。」影片一出，果然引發許多網友迴響，紛紛在留言區表示，「蘿拉跟林襄都好棒 謝謝你們帶歡樂給大家」、「這套泳衣真的誠意滿滿」、「蘿拉和林襄都是天使的臉蛋，魔鬼的身材」、「林襄的眼神真的絕了」、「現今台灣少有的優質節目」。

林襄

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