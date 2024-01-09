UBL／邱承奕後援關門 找回初心再拚中職選秀

中央社／ 台中8日電
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大8日與台灣體大交手，北市大投手邱承奕9局登板關門，他賽後受訪表示，很習慣後援出賽的角色，自評最近控球也有進步。中央社
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大8日與台灣體大交手，北市大投手邱承奕9局登板關門，他賽後受訪表示，很習慣後援出賽的角色，自評最近控球也有進步。中央社

台北市大投手邱承奕曾因選秀落選久久無法釋懷，但想起當初從屏東北上打拚的決心再爬起來、越投越穩，球速飆破150公里，將再度挑戰中職選秀。邱承奕今天在大專棒球聯賽後援1局，順利關門。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台北市大與台灣體大交手，北市大先發投手陳品宏投8局被敲出5支安打，投出9次三振、3次四死球保送，無失分，好投壓制拿下勝投。

邱承奕9局登板關門，1人出局後投出保送，但及時回穩，總計用19球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、無失分，最快球速147公里，球隊終場以2比0獲勝，邱承奕拿下救援成功。

目前大二的邱承奕2度挑戰中職選秀都沒有獲得球隊青睞，邱承奕透露，從美和高中畢業後投入選秀，落選時打擊比較大，當時以為有機會，所以有很長一段時間沒辦法釋懷，過程中家人的鼓勵很重要，家人提醒他回想當初從屏東北上打拚的決心，如果因為這樣放棄會讓家人很失望，更要好好努力練習。

邱承奕強化重量訓練、儲備能量，高中畢業時最快球速約147公里，目前大學實戰有被測到最快球速破150公里。邱承奕表示，目標球速投到155公里，除了直球外，還有滑球和變速球，最有信心的球種是滑球。

邱承奕說，近期出賽比較疲勞，有肌肉緊繃的感覺，但都有請防護員協助、沒有太大影響，很習慣後援出賽的角色，自評最近控球也有進步。

中職選秀 球速

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