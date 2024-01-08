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中職／兄弟與左投劉志宏談合約細節 透露選秀曾重點評估

中央社／ 台北8日電
統一獅隊今天開訓，不見左投劉志宏身影。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天開訓，不見左投劉志宏身影。圖／統一獅隊提供

中華職棒統一獅隊今天開訓，但沒有見到左投劉志宏身影，外傳中信兄弟有意網羅；兄弟球團回覆，目前在談合約細節，當初選秀就是重點評估選手，「有機會談成」。

中華職棒統一獅隊今天在台南亞太成棒副球場開訓，一、二軍球員都有報到，先前就傳出獅隊沒有放在60人名單中的江國謙、鄭鎧文及劉志宏有其他球隊網羅，回到獅隊的機會不大，今天3人都沒有出席。

左投劉志宏高中時期就有逼近150公里的球速及身材優勢，是多隊球探追蹤焦點，2021年選秀第3輪獲得統一獅隊指名，進到職棒後二軍登板最快球速有投到152公里。

獅隊總教練林岳平表示，劉志宏先前因為動韌帶置換手術，獅隊球團評估今年投球出賽機會不大，所以去年底將他放在60人名單外，有打算簽回，但可能其他球隊開出的條件與待遇是球員想要的。

兄弟今天透過球團公關回覆，「目前劉志宏在談合約細節，有機會談成，當初選秀就是重點評估選手。」

獅隊開訓不見江國謙鄭鎧文及劉志宏 4號洋投是左投

中職統一獅隊今天在台南開訓，但60人名單外3名球員江國謙、鄭鎧文及劉志宏傳出有他隊網羅，都沒有出現，領隊蘇泰安說，還沒收到正式通知，至於新球季第4號洋投預計是左投。

中華職棒統一獅隊今天在台南亞太成棒副球場開訓，一、二軍球員都有報到，但先前就傳出獅隊沒有放在60人名單中的江國謙、鄭鎧文及劉志宏有其他球隊網羅，回到獅隊的機會不大，今天3人都沒有出席。

獅隊總教練林岳平昨天就曾透露，左投劉志宏確定會離隊，其他球隊開出的條件和待遇是球員想要的。傳出有意網羅劉志宏的球隊是中信兄弟，兄弟昨天也透過公關回覆：「有評估。」

獅隊領隊蘇泰安接受中央社記者訪問時表示，今天開訓沒有看到這3名球員，球員沒有被放在60人名單中，在台鋼雄鷹優先議約權過後，當然也有跟其他球隊接洽的權利，在還沒有正式告知離隊之前，球團只能說會努力地把想要留下的戰力簽下來。

獅隊去年底就已經公布與3名洋投羅昂（LoganOndrusek）、布雷克（Brock Dykxhoorn）、勝騎士（Mario Sanchez）完成簽約，蘇泰安透露，目前鎖定第4號洋投是左投，但要等到10日、11日洋投回覆、正式簽約後才算定案。

統一獅 選秀 球速

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