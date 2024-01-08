快訊

台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／網傳要離開富邦啦啦隊 慈妹幽默回應：我決定去...睡覺

聯合新聞網／ 綜合報導
慈妹。 截圖自慈妹IG
慈妹。 截圖自慈妹IG

啦啦隊女神慈妹是「Fubon Angels」元老級成員，自2017年起就開始為富邦悍將隊應援。近日有流言指出慈妹可能轉隊，對此她在社群網站做出幽默回應，樂天桃猿啦啦隊副隊長曲羿（曲曲）也出現在留言區。

日前有網友在PTT以「2024年啦啦隊轉隊」為題發文，提到根據網路傳言，慈妹可能會轉隊。有網友寫道，「慈妹想走演藝圈去樂天合理」、「慈妹好像有說過她想回家（桃園）」、「慈妹去樂天也是頂的」。

慈妹近日也在個人「Threads」發文寫道，「最近大家都在問我是不是會去這邊或去那邊...我現在在這邊聲明，我決定要去...睡覺了！晚安。」

這段幽默回應，釣出樂天啦啦隊副隊長曲羿留言，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈好欠揍。」其他網友則表示，「超派」、「支持你」、「還好我都不會問在哪邊，我只在妳身邊。」

啦啦隊 慈妹

相關新聞

中職／網傳要離開富邦啦啦隊 慈妹幽默回應：我決定去...睡覺

啦啦隊女神慈妹是「Fubon Angels」元老級成員，自2017年起就開始為富邦悍將隊應援。近日有流言指出慈妹可能轉隊，對此她在社群網站做出幽默回應，樂天桃猿啦啦隊副隊長曲羿（曲曲）也出現在留言區。

中職／獅隊亞太開訓納入運科輔助 郭俊麟披獅袍亮相

統一獅隊第一階段春訓今天在亞太棒球村成棒副球場起跑，今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升...

爆米花聯盟／廖敏雄執教列特博首勝開張 中止10連敗

爆米花棒球聯盟預賽列特博生技成棒隊首勝終於開張，今天與綺麗珊瑚棒球隊交手投打發揮，楊凱先發6局僅失1分，陳家翔單場3安5...

中職／百盗俱樂部3人挑戰 周思齊差2盜卻充滿懸念

「百盗俱樂部」今年3人挑戰，林立新球季的第一次盜壘成功，就將迎接這項里程碑的到來，42歲的周思齊若能補足Ｍ2，將成史上最...

中職／千安俱樂部5人叩關 王威晨有專屬挑戰「1009」

中華職棒「千安俱樂部」今年將有5位挑戰者，昨天剛滿30歲的陳傑憲僅差距42支，預計將是新球季第一位達陣者，王威晨也有機會...

UBL／嘉大徐庸展先發勝 投給過世啟蒙教練李國峰看

大專棒球聯賽嘉義大學投手徐庸展以球速不到100公里的曲球當武器，今天對南華先發5局無失分，率隊以10比0搶勝。這場勝利對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。