中職／網傳要離開富邦啦啦隊 慈妹幽默回應：我決定去...睡覺

啦啦隊女神慈妹是「Fubon Angels」元老級成員，自2017年起就開始為富邦悍將隊應援。近日有流言指出慈妹可能轉隊，對此她在社群網站做出幽默回應，樂天桃猿啦啦隊副隊長曲羿（曲曲）也出現在留言區。

日前有網友在PTT以「2024年啦啦隊轉隊」為題發文，提到根據網路傳言，慈妹可能會轉隊。有網友寫道，「慈妹想走演藝圈去樂天合理」、「慈妹好像有說過她想回家（桃園）」、「慈妹去樂天也是頂的」。

慈妹近日也在個人「Threads」發文寫道，「最近大家都在問我是不是會去這邊或去那邊...我現在在這邊聲明，我決定要去...睡覺了！晚安。」

這段幽默回應，釣出樂天啦啦隊副隊長曲羿留言，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈好欠揍。」其他網友則表示，「超派」、「支持你」、「還好我都不會問在哪邊，我只在妳身邊。」