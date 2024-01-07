UBL／鄭郭佑3安3打點 嘉大搶勝成「南華剋星」

大專棒球聯賽嘉義大學與南華大學交手投打發揮，徐庸展先發5局無失分，鄭郭佑3安3打點率隊以10比0、8局搶下複賽首勝；嘉大預賽、複賽都擊敗南華，總教練鍾宇政笑說「是南華剋星」。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）嘉義大學今天賽前複賽連吞4敗，今天與南華大學交手發揮「南華剋星」特質，投打都有好表現。

嘉大先發投手徐庸展有效壓制，投5局僅被敲出2支安打，投出6次三振、3次四壞保送、無失分，好投壓制拿下勝投和單場MVP。

嘉大比賽前半段就有攻勢，2局下靠著失誤、吳政霖安打先馳得點，再靠著保送、鄭郭佑安打送回第2分，4局下接連2支長打再添1分，6局下再添1分。

嘉大7局下攻下3分、8局下單局5支安打攻勢串聯攻下3分搶勝；嘉大團隊敲出19支安打，隊長鄭郭佑單場3安3打點好手感、吳政霖也有3安3打點好表現。

嘉大搶勝，總教練鍾宇政笑說，可能球員心情比較放鬆，今天也帶了很多加油道具，休息區氣氛沒有壓力，預賽、複賽與南華交手都搶勝，終於可以說是「南華剋星」了。

鄭郭佑是嘉大隊長，但預賽表現並不算理想，鍾宇政表示，可能給自己壓力太大，複賽這幾場比賽觀察下來，無論打擊、守備都有慢慢恢復該有的水準。

鄭郭佑高中就讀青棒名校平鎮高中，但機會不多，大學回到離家近的嘉義大學就讀，他坦言，隊長身分一開始會有點壓力，但後來也不斷告訴自己隊長只是名義，還是要把該做的事情做好。

鄭郭佑高中階段游擊、二壘都有守，升上大學後先是守三壘，但教練團希望把他培養成固定游擊手，他感謝教練團給機會，也有慢慢建立信心。大三的鄭郭佑自知身材不算突出，現階段先把大學學業顧好，再來考慮未來的發展。