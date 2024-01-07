UBL／曾佑恩敲超前安 輔大搶複賽第4勝

大專棒球聯賽輔仁大學今天靠著先發游竣䒴完投勝，曾佑恩敲超前比數安打，終場以5比3擊敗文化大學，為複賽首支拿下4勝的球隊，儘管贏球但教練周德賢賽後仍針對作戰失敗提醒球員。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與文化大學交手，輔大投手游竣䒴展現壓制力，總計用138球完投9局，僅被敲出7支安打，投出9次三振、3次四壞保送，失掉3分（1分責失分），完投勝、獲選單場MVP。

輔大今天比賽前半段多處於落後，6局打完1比3落後，7局上追分，林煌尹率先敲出安打、盜上二壘，再靠著安打、觸身球保送，許賀捷適時二壘打送回2分、扳平比數，曾佑恩補上安打，一棒再添2分、幫助球隊超前比數，順利搶下複賽第4勝。

輔大教練周德賢稱讚先發投手游竣䒴鬥志佳，屬於耐投型投手，不過休息天數相對也需要比較長，對決打者不會閃躲，但還可以再精進的地方是有時因為太過想要對決打者，太過出力、球路會偏高。

輔大率先搶下複賽第4勝，周德賢表示，賽前就有針對文化先發投手鄧朝駿球路設定，提醒打者積極攻擊。但周德賢也提到，今天雖然搶下勝利，但是比賽前半段很多作戰都是失敗的，該得的分數沒辦法拿下來，兩次作戰跑者死在本壘，賽後也有提醒球員要更專注、讓跑壘更有威脅性。

左投游竣䒴大專聯賽完投勝 重訓彌補身材拚選秀

大專棒球聯賽輔大先發左投游竣䒴展現鬥志，今天完投僅1責失分、最快球速140公里，率隊以5比3擊敗文化大學；游竣䒴勤做重訓彌補身高劣勢，大學球速進步10公里，想挑戰中職選秀。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學今天與文化大學交手，輔大先發投手游竣䒴開賽稍微有狀況，2局下被敲出安打，接連投出保送掉分，4局下隊友守備也有狀況，單局2次失誤，游竣䒴被敲出1支安打失掉2分。

游竣䒴5局過後越投越穩，總計用138球完投9局，僅被敲出7支安打，投出9次三振、3次四壞保送，失掉3分（1分責失分），投到比賽後半段球速還有140公里，完投勝、獲選單場MVP。

輔大教練周德賢稱讚游竣䒴很有鬥志，也常常完投，屬於耐投類型的投手。游竣䒴表示，這個學年已經投3場完投比賽，因為擅長調配控制體力，不會丟幾局就沒力、算是優勢，今天投球策略是把球丟到捕手要的位置，造成對方野手無效擊球。

游竣䒴身高173公分並不突出，他也明白自己身高上的劣勢，他笑說，自己比較幸運，剛好哥哥是體能訓練師，很早就開始透過重量訓練讓身體變得更強壯，也有得到好的效果，高三最快球速約133公里，目前最快球速有投到143公里。

游竣䒴目前大三，去年暑假也有到美國打夏季聯盟，他表示，到美國約2個半月的時間，出賽16場、先發後援都有，投後援是有危機時登板，吸收了很多經驗，自評目前對於比賽的控制能力進步。

游竣䒴今年有意挑戰中職選秀，除了左投優勢，滑球是搶好球數的拿手球路，另外還有曲球、變速球、卡特球，過去變速球和卡特球掌握度不高，今天比賽變速球有不錯的發揮，也增添自信。