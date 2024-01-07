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日職／孫易磊出發日本與火腿隊會合 備戰新球季拚支配下
台灣18歲棒球好手孫易磊今天飛往日本與日職火腿隊會合，備戰職業生涯第一個賽季，有機會在第一個球季就爭取支配下；旅美好手陳柏毓、張弘稜、潘文輝今天也都出發前往美國。
孫易磊去年在U18世界盃棒球賽展現王牌身手，獲得美、日職棒球團開價，最後選擇加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，與火腿簽下4年合約，推定簽約金總和為9000萬日圓（約新台幣1943萬元）。
孫易磊去年10月底就在日本進行加盟記者會，之後也參與球隊秋訓；今年則要在春訓表現給教練團看，爭取更多機會。孫易磊目前背號為196號，要先從育成球員身分開始打拚，不過火腿隊球團也對他抱有很高期待。
根據去年底日媒Daily報導，火腿隊總教練新庄剛志受訪時表示，期待孫易磊在今年球季可以用2位數背號（意即轉支配下正式球員）的身分登板投球。新庄剛志也指出，今年是勝負的一年，不論年齡，只要可以成為戰力的選手，都會試一試。
火腿隊內部人員也指出，春訓期間育成選手也有機會與一軍一起練習，並在紅白戰登板，一切由總教練視情況而定。
旅美好手部分，匹茲堡海盜隊旅美好手陳柏毓、張弘稜今天也出發前往美國，參加球隊舉辦的季前訓練營；費城人隊的潘文輝也在今天出發赴美國，備戰新球季。
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