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棒球／王梓安從球員轉任球探有新挑戰 大專棒球聯賽上工

中央社／ 台中7日電
具美台職棒資歷的投手王梓安（前）卸下球員身分，新球季轉任台鋼雄鷹隊球探，並在大專棒球聯賽上工。圖／中央社提供
具美台職棒資歷的投手王梓安（前）卸下球員身分，新球季轉任台鋼雄鷹隊球探，並在大專棒球聯賽上工。圖／中央社提供

具美台職棒資歷的投手王梓安卸下球員身分轉任球探，大專棒球聯賽上工從頭開始學，雖然有遺憾但直言可以做就嘗試，最難的地方是要把所見寫成報告，如何說服教練團、推薦球員。

33歲的投手王梓安具有美職資歷，2013年返台選秀，獲兄弟象隊（中信兄弟前身）指名，中職生涯前3年有一軍先發出賽紀錄，近年轉往後援發展，2022年整季沒有一軍出賽紀錄，2022年季後被兄弟隊釋出。

王梓安去年透過測試加盟台鋼雄鷹隊，去年整季二軍出賽14場（9場先發），戰績3勝4敗，防禦率3.97，新球季確定轉任台鋼雄鷹隊球探，112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽以球探身分上工。

王梓安接受中央社記者訪問時笑說，當球探記性要滿好的，當下想到什麼就要馬上記錄下來，與當球員的感覺很不同，球員時期看比賽，多是看別的球員優點、學習揣摩；當球探要觀察的東西更多，很多細微部分、一舉一動，從賽前熱身開始就要觀察，看的角度也不同，要看優缺點、未來性、發展性。

才33歲就結束職棒球員生涯，王梓安坦言多少會有遺憾，但目前可以做的工作都會嘗試看看，不排斥學習任何新知，包括先前也曾到美國佛州棒球學校見習不同的訓練方式。

大專棒球聯賽複賽以球探身分上工約3天，王梓安表示，球員轉球探最難的地方是要把看到的東西寫成報告，讓球團一看就知道想要表達的東西，不僅要文字、還要口述能力，要推薦一名選手、要如何說服教練團，都是需要學習的部分。

王梓安 棒球 台鋼雄鷹

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