大專聯賽林柏億3安2打點好手感 南華擊敗台體

大專棒球聯賽南華大學左投陳重光今天2局提前登板，中繼6.2局飆10Ｋ無失分、野手林柏億把握先發機會3安2打點好表現，率隊以11比3擊敗台灣體大、搶下複賽第3勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與台灣體大交手投打發揮，先發投手陳彥廷開賽有狀況，2局上1人出局後南華提前換投，陳重光接手中繼適時壓制、沒有擴大失分危機。

陳重光今天用109球投6.2局，被敲出6支安打、飆出10次三振、無失分，好投壓制率隊搶勝，也獲選單場MVP。

南華打線發揮，團隊敲出16支安打，3棒林楷峯單場3安2打點，7棒林柏億今天賽前本屆大專聯賽出賽機會不多，今天回到先發就有表現，2局下敲出安打，4局下首次打擊機會敲出二壘打，該局第2次打擊機會敲出三壘打，單場敲3安貢獻2分打點，另外有選到1次四壞保送。

南華總教練蔡仲南表示，先前比賽守備狀況比較多，想要換個手氣，所以今天微調打序讓林柏億先發守三壘、打7棒，收到不錯的效果。

蔡仲南表示，林柏億剛進到大學是三壘手，後來多守游擊，又因為位置壓縮出賽機會減少，本來打擊能力就算中等，今天有適時發揮才可以幫助球隊串聯攻勢。蔡仲南也強調，球隊打擊算中等，不算是長打多的球隊，有提醒球員不要想著要打大支，把每顆球確實打好最重要。

林柏億表示，因為守備位置壓縮出賽機會，有機會先發上場想著把前面沒有打的打回來，但最重要的還是每場比賽可以穩定發揮、希望可以持續在先發位置。