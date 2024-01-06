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中職／龍隊續留劉時豪…徐若熙月薪衝3字頭？領隊：還不一定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊投手徐若熙。圖／本報系資料照片
味全龍隊投手徐若熙。圖／本報系資料照片

捕手劉時豪行使自由球員（FA）權利，確定回歸母隊味全龍隊，談約已經達成共識，只差細節待定。龍隊談薪作業也在持續進行中，徐若熙的議約目前仍有差距，是否有機會站上3字頭？領隊丁仲緯表示還不一定。

劉時豪去年月薪20.5萬，在一軍共出賽40場，74打席、61打數，已是效力龍隊3季以來的單季最多出賽。身為具備大賽經驗的捕手，劉時豪物美價廉，堪稱可以無痛入手，進入多隊雷達，但結局仍是龍隊以複數年合約成功留人，繼續留在「冠軍龍」打拚。

去年季後共3人行使FA權利，陳俊秀告別樂天桃猿隊、轉戰中信兄弟隊，成為史上第四起FA轉隊案例；鄭凱文續留兄弟、劉時豪續留龍隊。加上這3例後，中職史上共22人次行使FA、4人轉隊，轉隊率18.2%。

龍隊去年奪冠，談薪狀況也備受矚目，不少選手都可望獲得好「薪」情，雙龍砲劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠都有年度獎項支撐加薪，特殊案例要屬王牌投手徐若熙。

徐若熙例行賽僅投15.1局，卻可能是對龍隊奪冠帶來最直接影響的男人，先在例行賽尾聲的保留比賽中繼4局奪勝，這一役成為龍隊搶下全年第一、直通總冠軍賽的關鍵勝場，進一步在總冠軍賽扛起2場先發，又以第6場最為關鍵，在背水一戰繳出7局無失分、前4.1局維持完全比賽之姿，為龍隊撐起封王之路。薪資怎麼調？過往並無案例可供參考。

徐若熙的月薪是否有機會衝上3字頭？丁仲緯表示，還不一定，目前還在洽談中，複數年、單一年合約也都還未定案，「不只球團有複數年合約的想法，經紀公司也沒有一定是哪個方向，都還在討論中。」

徐若熙 劉時豪 味全龍

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