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中職／史上最高薪新人王鄭浩均 合約中已有調薪方程式

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片

中信兄弟隊投手鄭浩均去年豪奪年度新人王，25萬月薪也寫下史上最高薪新人王紀錄，今年「薪情」如何？已在新人合約中有基準，將依據2022到23年成績調整，不需談約，具體數字將在後續一併公布。

鄭浩均去年出賽21場（19場先發），吃下101.1局，繳出9勝5敗、防禦率3.02，他是中職史上第一位帶旅外資歷的新人王，也因此造就月薪25萬的史上最高薪新人王紀錄，原紀錄正是前一年的味全龍隊陳冠偉，他因2021年已投出佳績又保有隔年新人資格，2022年以月薪15萬奪新人王，突破2002年蔡仲南的14萬。

鄭浩均2022年季中以第一指名進入兄弟，簽下2.5年合約保障至今年，前1.5年月薪25萬。領隊劉志威表示，鄭浩鈞2024薪資是依據2022下半季至2023年底成績調整，因此今年不需談約。

鄭浩均的狀況又因去年季後進行TJ手術而更加複雜，今年理論上雖會獲得加薪，但幾乎不可能登板投球，明年恐遭遇減薪，是否可能提前討論2025年合約？劉志威表示，目前都還是在原新人合約在內，不會先談2025年，今年具體數字會後續一併公布。

鄭浩均 中職 中信兄弟

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