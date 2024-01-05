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UBL／廖元宏猛打陳冠穎完投 大專棒球聯賽北市大搶勝

中央社／ 台北5日電

大專棒球聯賽複賽今天台北市大與嘉義大學交手的賽事，台北市大靠著廖元宏演出3安猛打賞，加上先發投手陳冠穎完投9局僅失掉1分，終場以4比1擊退嘉義大學，奪下第3勝。

前5局雙方都沒辦法攻下分數，台北市大在6局下展開攻勢，嚴子翔敲二壘安打後，廖元宏再敲出安打，率先攻下1分；8局下台北市大再有分數進帳，丁振庭敲出二壘安打後，廖元宏、竑瑋拿告接連敲安，戴伯丞再擊出高飛犧牲打，一局攻下3分。

雖然嘉義大學在9局上追回1分，不過最終台北市大仍以4比1奪勝，拿下複賽第3勝，目前戰績3勝1敗；嘉義大學則是仍一勝難求，目前複賽戰績0勝4敗。此戰台北市大第8棒捕手廖元宏4打數敲出3支安打，包辦2打點、1得分，打擊表現最為出色。

台北市大此戰投捕搭檔都有好表現，先發投手陳冠穎今天也繳出好投，全場用124球完投9局，被敲出6支安打，僅出現1次保送，送出6次三振，失掉1分演出優質先發，拿下完投勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽8強隊伍依序為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大、輔仁大學、台北市大、嘉義大學及開南大學，從去年12月27日起開打至1月12日，在台體大棒球場進行。

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