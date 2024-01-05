中職／戰力外才是真FA？ 轉隊人數遠大於自由球員

中華職棒去年宣告自由的3名球員，迄今僅陳俊秀轉隊成功，也是史上第4位透過自由市場轉隊的球員，而被放在60人名單外的球員，已有郭永維、賴鴻誠找到新的落腳處，自由度相對更高。

中職去年行使自由球員資格（FA）的陳俊秀獲得中信兄弟隊招攬，簽下3年總值破3000萬元的合約，鄭凱文將續留兄弟，劉時豪也是留在味全龍隊機率高。

過去3位透過自由球員制度轉隊的，分別是2016年的林智勝、鄭達鴻，同樣都穿上黃衫，前一次2020年賴鴻誠則是從富邦悍將隊轉戰樂天桃猿隊。

中職從2010年開始施行FA制度，2011年底出現首批符合資格球員，加上今年陳俊秀、鄭凱文、劉時豪新面孔，至今13年有20名選手、22人次提出申請，其中彭政閔、周思齊都行使過2次，也僅4人成功轉隊。

變化最大反而是60人名單外球員，去年有超過50人未能列入契約保留名單，2016年起中職規定，60人名單外選手其他球隊可以任意接觸，原球團也可簽回，反成為兵家必爭之地。

新軍台鋼雄鷹隊受惠擴編球團辦法，享有去年名單公布後至12月31日享有優先議約權，也成功網羅郭永維、賴鴻誠的加盟，轉隊人數已經大於自由球員，且其他5隊對戰力外球員的補強仍在進行式。

而從去年來看，無人行使自由球員下，戰力外名單流動性更大，林益全、王躍霖、陳鴻文、高孝儀、王梓安、林瑞祥（後更名陳暐皓）、吳明鴻、張聖豪、張竣凱都因此穿上新球衣，光是單一年度轉隊人數就大於自由球員史上總和。