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棒球／12強賽中職情蒐小組啟動 將赴加勒比海大賽探敵情

中央社／ 台北5日電
3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，中職的12強情蒐小組已經開始啟動 聯合報系資料照
3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，中職的12強情蒐小組已經開始啟動 聯合報系資料照

第3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，中職的12強情蒐小組已經開始啟動，預計1月30日前往美國邁阿密看加勒比海大賽，針對5支有參加12強賽的球隊進行情蒐。

今年底登場的世界12強棒球賽，參加球隊世界排名依序為日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各。預賽將12隊分為2組，每組取前2名晉級超級循環賽制的複賽。

由於12強賽為一級賽事，組訓由中華職棒負責，目前情蒐小組已經開始運作，由統籌教練陳瑞昌率領，預計這個月30日出發至美國邁阿密，針對加勒比海大賽做情蒐。

加勒比海大賽參賽國家包括多明尼加、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉、庫拉索、尼加拉瓜和巴拿馬，其中5隊都有參加12強。

台灣在12強賽分屬B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，其餘11月14日至18日預賽則在台北市舉行，有望在台北大巨蛋開打。台灣隊上一屆在2019年世界12強賽闖進複賽，最後以第5名作收，這屆12強賽則要力拼連兩屆晉級。

至於12強賽的教練團人選，中職秘書長楊清瓏則回應，「還在討論中。」

世界棒球12強 中職 中華職棒

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