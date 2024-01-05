日職／廣島FA補償選擇「山本由伸二世」 才剛來台打過冬盟

曾入選過亞冠賽的強打西川龍馬休賽季宣告成為自由球員，並以4年12億日圓大約從廣島隊轉戰歐力士隊，廣島選擇的補償人選也於今天出爐，指名19歲的年輕投手日高暖己，他去年底曾被球隊指派參加台灣冬季聯盟。

日高暖己身高183公分，體重74公斤，因為投球動作神似而被稱作「山本由伸二世」，他生涯首季沒有在一軍出賽，在日職二軍12場登板拿下1勝1敗，防禦率3.15；季末被球隊派往台灣參加冬季聯盟，身為日職紅隊一員的他4場出賽全是先發，投了18局送出14次三振，苦吞0勝4敗，防禦率為3.50。

日高於2022年日職選秀會第五輪被歐力士指名，今年才要滿20歲，投球潛力是最大賣點，一名廣島高層給了他高度讚賞：「他的能力很優秀，可以投出強而有力的球，我們很需要增加輪值深度，人手越多越好，他還很年輕，未來球速將繼續上漲。」

廣島此次補償的選擇並非以即戰力為考量，而是著眼下個世代的陣容布局，球隊也期待日高暖己能夠和去年首輪指名的齊藤優汰組成未來的主力先發輪值。