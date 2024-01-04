UBL／呂昱廷好投 台灣體大搶複賽首勝

大專棒球聯賽複賽今天由台灣體大與嘉義大學交手的賽事，台灣體大靠著先發投手呂昱廷繳出7局僅失2分好投，終場以10比2擊敗嘉義大學，搶下複賽首勝，也送嘉義大學3連敗。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽8強隊伍依序為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大、輔仁大學、台北市大、嘉義大學及開南大學，從去年12月27日起開打至1月12日，在台體大棒球場進行。

台灣體大今天在2局上靠著張杰倫、楊閔貽接連敲安打，率先攻下1分；3局上靠著暴投攻下1分後，張杰倫又敲出二壘安打，帶有2分打點。雖然3局下嘉義大學反攻2分，不過台體大又在第5局靠著6支安打，攻下5分大局，8局上再添1分。

台灣體大今天推出呂昱廷掛帥先發，他用91球投7局，被敲出5支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分演出優質先發；接著劉勝倫、蔣鎮宇各投1局都沒有失分。終場台灣體大就以10比2擊敗嘉義大學，目前在複賽戰績1勝2敗，嘉義大學則是0勝3敗。

這場幫助台灣體大搶下首勝的呂昱廷在賽後接受轉播單位訪問時表示，在之前先發時比較緊張、感覺狀況沒有那麼好，所以這場有刻意把出手點調低，「這場想說試試看，效果還不錯。」至於第3局遇到的亂流，他指出，「自己節奏太急，被對方帶走，教練有上來提醒一下。」