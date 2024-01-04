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中職／雄鷹追加1美國投手 洋砲鎖定重點人選

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹領隊劉東洋。 中央社
台鋼雄鷹領隊劉東洋。 中央社

台鋼雄鷹隊今天正式簽下左投賴鴻誠，補強腳步大致告一段落，未來朝洋將方向前進，領隊劉東洋指出，目前確定會再找一名美國投手，洋砲也討論到最後名單。

雄鷹隊提出正式合約給在冬季聯盟表現出色的日籍投手小野寺賢人，日前也與前橫濱隊左投笠原祥太郎達成簽約共識，新球團升上一軍享有的洋將特惠可註冊4人，但不得均為同一位置，代表雄鷹開季至少還會準備1投、1打。

劉東洋表示，目前本土球員補強暫時告一段落，洋將則還在持續進行中，現在球隊已有2名日本投手，確定會再找一名美國籍投手，未來將正式公布，洋砲則已經鎖定到最後的重點人選。

味全龍隊復出後第一年，靠外籍投手吃下369.1局，整季動用5名洋投，其中鋼龍、布里悍、伍鐸更成為去年奪冠功臣，洋砲赫雷拉則繳出2成84打擊率、85支安打、6轟、37分打點的成績。

台鋼雄鷹 賴鴻誠 橫濱

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