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中職／賴鴻誠不是酷酷型 劉東洋：很有熱忱要幫助球隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
賴鴻誠確定加盟雄鷹，領隊劉東洋意外賴鴻誠不是印象中的「酷酷型」。 聯合報系資料照
賴鴻誠確定加盟雄鷹，領隊劉東洋意外賴鴻誠不是印象中的「酷酷型」。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今天宣布簽下中繼投手賴鴻誠，除了增添球隊的左投戰力，也期待借助他的經驗幫助年輕投手，領隊劉東洋也意外賴鴻誠不是印象中的「酷酷型」，對帶領年輕球員很有意願。

去年季後賴鴻誠被樂天桃猿隊放在60人名單外，雄鷹隊擁有優先議約權，提出的合約讓賴鴻誠感受到誠意，今天確定以月薪42萬元的價碼加盟，將穿上48號球衣。

劉東洋表示，球隊年輕球員居多，因此在與賴鴻誠溝通時，也期待他不只是場上提供戰力，也能借用他的經驗帶領投手，賴鴻誠本人也很有意願。

「以前對他感覺比較是酷酷的。」劉東洋表示，過去看賴鴻誠場上表現留下印象，現在聊過感受到他很有熱忱要幫助新球隊，「他也說很開心可以來到這裡，可能年輕球員氣氛有感染到他。」

賴鴻誠 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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