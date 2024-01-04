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中職／賴鴻誠不是酷酷型 劉東洋：很有熱忱要幫助球隊
台鋼雄鷹隊今天宣布簽下中繼投手賴鴻誠，除了增添球隊的左投戰力，也期待借助他的經驗幫助年輕投手，領隊劉東洋也意外賴鴻誠不是印象中的「酷酷型」，對帶領年輕球員很有意願。
去年季後賴鴻誠被樂天桃猿隊放在60人名單外，雄鷹隊擁有優先議約權，提出的合約讓賴鴻誠感受到誠意，今天確定以月薪42萬元的價碼加盟，將穿上48號球衣。
劉東洋表示，球隊年輕球員居多，因此在與賴鴻誠溝通時，也期待他不只是場上提供戰力，也能借用他的經驗帶領投手，賴鴻誠本人也很有意願。
「以前對他感覺比較是酷酷的。」劉東洋表示，過去看賴鴻誠場上表現留下印象，現在聊過感受到他很有熱忱要幫助新球隊，「他也說很開心可以來到這裡，可能年輕球員氣氛有感染到他。」
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