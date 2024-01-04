中職／月薪加4萬 賴鴻誠加盟台鋼雄鷹鬥志高昂

台鋼雄鷹隊今天公布簽下左投賴鴻誠，月薪來到42萬元，比去年增加4萬，將穿上48號球衣為雄鷹增添左投戰力，賴鴻誠感受到高昂鬥志，要與這支年輕球隊一起奮鬥。

賴鴻誠在去年季後被樂天桃猿隊放在60人契約保留名單之外，到去年12月31日前雄鷹隊擁有優先議約權，1月1日就傳出雙方達成加盟共識，今天正式宣告這位左投的加盟。

賴鴻誠表示，「台鋼雄鷹是一支充滿熱情與活力的球隊，讓我更加鬥志高昂的加入球隊和大家一起奮鬥。希望可以分享更多經驗給年輕投手，幫助這支新球隊。」

賴鴻誠生涯自2012年興農牛隊起步，歷經義大犀牛、富邦悍將、樂天桃猿，如今要穿上第5件不同球衣，在一軍出賽正好滿500場，排名中職史上投手第5、左投第2，僅次於沈鈺傑的526場，有機會在今年跨越紀錄。

賴鴻誠中職生涯12年，累積24勝33敗3救援，121次中繼成功在中華職棒的投手群裡排名第2，僅次於前隊友陳禹勳的125次，2016年拿下中繼王，2021年完成26次中繼成功是生涯之最，去年在樂天桃猿出賽39場，繳出18次中繼成功，防禦率1.78則是創生涯新低。