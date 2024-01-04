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中職／有國外球團探聽 曾峻岳續留悍將不滅旅外夢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
曾峻岳去年季後行使旅外自由球員權利，傳出過程中有美職球團願意提出報價，悍將球團也回應了。 聯合報系資料照
曾峻岳去年季後行使旅外自由球員權利，傳出過程中有美職球團願意提出報價，悍將球團也回應了。 聯合報系資料照

富邦悍將隊投手曾峻岳去年季後行使旅外自由球員權利，今傳出過程中有美職球團願意提出報價，悍將球團對此回應，有收到國外球團、經紀公司詢問，最終曾峻岳決定今年繼續留在台灣發展。

曾峻岳作為悍將後防成員之一，連3季拿下10次以上救援成功，去年球季18次救援成功、防禦率1.22，獲得國外職棒球隊關注。

富邦悍將球團表示：「去年球季中即陸續收到國外球團探詢曾峻岳旅外的可能性，為尊重球員個人意願，以及推動整體中職環境發展，季末悍將即同意並協助曾峻岳往更高層級舞台邁進。」

不僅日職火腿隊傳出有意爭取，也有美職球隊關注，然因受限國際球員簽約規定，對未滿25歲的曾峻岳僅能提出小聯盟合約。

悍將對此表示：「季末交由經紀公司與國外球團進行接洽， 也收到對方詢問， 但在綜合評估各種發展的未來性後，最終曾峻岳決定今年留在台灣發展，持續強化自身能力。」

曾峻岳 富邦悍將

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