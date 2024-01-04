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中職／有國外球團探聽 曾峻岳續留悍將不滅旅外夢
富邦悍將隊投手曾峻岳去年季後行使旅外自由球員權利，今傳出過程中有美職球團願意提出報價，悍將球團對此回應，有收到國外球團、經紀公司詢問，最終曾峻岳決定今年繼續留在台灣發展。
曾峻岳作為悍將後防成員之一，連3季拿下10次以上救援成功，去年球季18次救援成功、防禦率1.22，獲得國外職棒球隊關注。
富邦悍將球團表示：「去年球季中即陸續收到國外球團探詢曾峻岳旅外的可能性，為尊重球員個人意願，以及推動整體中職環境發展，季末悍將即同意並協助曾峻岳往更高層級舞台邁進。」
不僅日職火腿隊傳出有意爭取，也有美職球隊關注，然因受限國際球員簽約規定，對未滿25歲的曾峻岳僅能提出小聯盟合約。
悍將對此表示：「季末交由經紀公司與國外球團進行接洽， 也收到對方詢問， 但在綜合評估各種發展的未來性後，最終曾峻岳決定今年留在台灣發展，持續強化自身能力。」
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