中職／劉時豪續留龍隊？領隊：雙方有大方向

中職自由球員市場剩下唯一捕手劉時豪，味全龍隊積極留人，昨天雙方再次會談，領隊丁仲緯透露，雙方已有初步大方向，但是否確定能留人？丁仲緯不願說死。

今年中職行使自由球員的3人中，陳俊秀轉戰中信兄弟，鄭凱文也有望續穿黃衫，劉時豪則與原屬味全龍隊持續會談中，丁仲緯表示，雙方對於大方向有想法，但有些細節還沒確定。

33歲的高孝儀在今年球季後宣告引退，味全龍隊將聘請他擔任二軍助理打擊教練，丁仲緯表示，高孝儀的資歷、經驗完整，人格特質也符合球隊設定，「希望他能夠帶給年輕人無論是技術、經驗、心態上的教學、傳承。」

除了劉時豪外，味全龍隊在60人保留名單外尋才，丁仲緯表示，會先確定自家無法列入名單內的球員狀況，對其他隊名單外球員也會持續評估。