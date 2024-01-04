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中職／台鋼雄鷹吉祥物揭曉！TAKAO與高雄連結深
中職新軍台鋼雄鷹今年升上一軍，球隊吉祥物造型也在今天揭曉，這隻會投球的老鷹有著日系可愛畫風，但也展現出霸氣，「TAKAO」的命名源自於高雄舊地名，背號「07」則是高雄電話區碼，本「鷹」將在球隊開訓記者會上亮相。
TAKAO的臉部造型採日系風格的畫風來繪製．炯炯有神的綠色大眼睛散發自信與陽光的氣質，加上雙頰蓬鬆的羽毛可愛到讓人不由得想多看兩眼。
帶鉤的鷹喙以及背後豎起的尾羽，展現雄壯勇武的霸氣，是一隻帥氣與親和力兼具的狠角色，與台鋼雄鷹年輕有活力的形象，以及希望帶給球迷活潑、快樂的氣氛不謀而合。金黃色的羽毛如王者般降臨，展現出不凡的氣勢。
TAKAO的個性樂觀外向、喜歡旅遊，有旺盛的好奇心，以及與生俱來的正義感，最討厭不遵守規則的人。喜歡追求生活儀式感，但有時又有點無厘頭，是大家心目中的孩子王。
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