UBL／陳品宏完投7局無失分 北市大複賽搶勝

大專棒球聯賽複賽，今天台北市立大學靠著先發投手陳品宏完投7局沒有失分，加上第7局攻下6分大局，終場台北市大提前在7局以10比0擊敗南華大學，目前2隊戰績都是2勝1敗。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽8強隊伍依序為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大、輔仁大學、台北市大、嘉義大學及開南大學，從去年12月27日起開打至1月12日，在台體大棒球場進行。

台北市大今天對上南華大學的比賽，台北市大在3局上就靠著3次保送、3支安打、1次失誤攻下3分；第4局再添1分後，7局上又打了9個人次、灌進6分，終場台北市大就以10比0提前在第7局擊退南華大學，拿下複賽第2勝。

台北市大先發投手陳品宏用92球完投7局，僅被敲出2支安打，投3次四壞球保送、1次觸身球保送，送出6次三振，沒有失分，最後奪下勝投。雖然第4局一度遇到滿壘危機，賽後陳品宏接受轉播單位訪問時表示，「當下是因為自己亂掉了，我想說積極攻擊好球帶，因為那時候分數也有，就相信守備」。