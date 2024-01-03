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棒球／日本監督讚台灣有2大強投 亞洲3隊實力差距縮小

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬。 圖／中華職棒聯盟提供
古林睿煬。 圖／中華職棒聯盟提供

日本武士隊監督井端弘和去年11月帶隊奪下亞冠賽冠軍，他最近接受日媒訪問，談到亞洲棒球發展，他直言南韓和中華隊的實力正在與日本縮小。

亞冠賽以年輕球員為主，井端弘和率領日本隊奪冠，當被問到對南韓和中華隊的印象時，井端弘和表示，「雖然與南韓2戰都贏球，但差距都很小，面對中華隊也是。投手水準都在提升，我不認為日本能輕易取勝。」

井端弘和指出，「中華隊不只古林睿煬，還有一位同世代優秀投手，我在台灣看過，也非常出色，如果中華隊把這2人對日本和南韓，可能取得2連勝。」

古林睿煬亞冠賽面對日本，主投6.2局，只用86球，被敲出3支安打（1發全壘打），投出2次三振，只失1分自責分，神勇表現讓他成為日本網站熱搜。井端弘和提到，「無論台灣還是南韓，多數年輕投手球速都能破150公里，多了許多優秀投手。」

古林睿煬

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