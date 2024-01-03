中職／悍將火球男把關 曾峻岳、富藍戈續留

富邦悍將隊新球季將在新任教頭陳金鋒帶領下衝鋒，牛棚勝利方程式可望維持原班人馬，由兩位火球男把關，洋投富藍戈已談妥新約，曾峻岳尋求旅外坦言未收到正式合約，今年留在中職再加強，瞄準來年再次挑戰。

曾峻岳宰制中職賽場，去年季後行使旅外球員權利，時序已到2024年，至今並無進一步消息傳出。他昨天對此證實，「一樣交給經紀公司處理，但自己不會有太大期望。」外國球隊僅止接觸，並未開出正式合約。

曾峻岳透露，聽說國外球隊對自己較感興趣是球速，但去年球速掉了滿多，他說：「有和經紀公司討論，去年一整年有看到不足的地方，今年再加強，給自己再1年，準備到最好再出去。」

曾峻岳原本希望透過亞冠賽為自己拉抬身價，但他登板並未展現在中職的壓制力，外界預期對他的旅外行情造成衝擊。曾峻岳有其他見解，認為或許多少有影響，但得到更多收穫，累積不一樣的經驗值，「這次面對年紀差不多、在一軍的選手，讓自己更知道要加強的地方。」

富藍戈將成為悍將首位確定簽約的洋投，領隊林華韋透露，已與他達成合約共識、只差簽約回傳，將展開他在中職的第3個球季，繼續與曾峻岳為悍將把關第8、9局。

至於其他原有洋投的洽談，林華韋說，還需與其他人選評估，尚未定案。