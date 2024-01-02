UBL／沈家羲新練卡特球 飆154公里助開南搶勝

大專棒球聯賽複賽開南大學今天與台北市大交手，開南派出火球男沈家羲先發6.2局失掉1分責失分、飆速154公里，率隊以6比5搶下複賽首勝，沈家羲近期多練卡特球豐富球路也收到不錯成效。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽開南大學今天與北市大交手，開南派出被看好具有旅外實力的火球男沈家羲先發展現壓制力。

沈家羲開賽連抓8個出局數，直到3局下2人出局後被敲出安打、投出保送，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢；沈家羲前6局沒有失分，直到7局下被敲出陽春砲，2人出局後退場休息。

沈家羲今天總計用111球投6.2局，被敲出5支安打包括1發全壘打，失掉1分責失分，最快球速154公里，優質先發率隊搶勝、拿下勝投和單場MVP。

開南大學今天開賽就有攻勢，1局上靠著2次四壞保送、失誤先馳得點，3局上陳彥廷率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、曾昱磬二壘打送回球隊第2分，楊正宇補上安打添分、取得3比0領先。

開南大學8局上再起攻勢，靠著接連4支安打、對方守備失誤單局攻下3分、奠定勝基；北市大比賽後半段抓準開南換投時機追分，8局攻下3分，9局下再拿1分，但攻勢沒有延續吞敗。

沈家羲今天比賽前半段球速發揮的不錯，中段開始配速，他賽後受訪表示，複賽投球狀況不錯，以拉長局數為目標，也透露最近新練卡特球，今天這場比賽使用蠻多的、收到不錯的效果，比賽過程中雖然小腿有點抽筋，但還是想要盡力撐到7局，很開心幫助球隊搶下勝利。