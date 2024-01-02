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中職／陳連宏接掌悍將「類三軍」 林威助僅止有討論、未接觸

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳連宏。報系資料照
陳連宏。報系資料照

富邦悍將隊新球季由陳金鋒上任總教練，教練團名單在昨天正式亮牌，被問到對鋒總的期許，領隊林華韋相當直接了當，「還用講，就是拿冠軍啊！不管誰帶，方向和目標都沒變。」

悍將最終確認由陳金鋒擔任一軍總教練，丘昌榮轉任首席教練，林華韋指出，在確認丘總想法後，思考整體狀況，認為陳金鋒從2017年就進入球隊，這兩年也在二軍累積相當豐富執教經歷，自然會想到由他來接下總教練大位。

陳金鋒的哥哥陳連宏也告別統一獅隊，擔任悍將基地統籌教練，兄弟攜手在同隊打拚。林華韋釋疑這項全新職務，他以「類三軍」形容，「基地統籌教練好像比較少聽到，二軍有25名球員可以出賽，全隊60幾個球員勢必有很多球員無法出賽，跟到球場也沒什麼時間練球，不如留在基地強化訓練，也會找機會安排與其他球隊交手，也會有教練留在基地協助指導。」

林華韋表示，剛好陳連宏要離開獅隊，過去也都在二軍執教，在訓練年輕選手方面很有經驗，「和他談，也是很爽快的答應。」

外界關注許久的林威助，最終確認未在悍將教練團名單，林華韋對此不諱言，從林威助15歲就認識他，高中就想留他在台中打球，苦笑說：「結果最後去了高雄。」但他表示，這次教練團名單佈局中，對於林威助僅止於討論、未曾接觸。

林華韋 陳金鋒 林威助

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