棒球／張誌家曾直播「60秒賣102條手鍊」 自曝離開棒壇生活

前職棒球星張誌家今天驚傳心肌梗塞過世，享年43歲。他曾在球場風光一時，但2009年捲入假球案離開棒壇。他2021年時跨足直播拍賣界，60秒就賣出102條貔貅開運手鍊。近年則轉戰高爾夫球界發展順利，沒想到如今發生憾事。

張誌家當時與知名直播主潘豪豪同框直播，潘豪豪透露當年就讀高中時，張誌家剛好退役在鐵板燒店工作，常幫潘豪豪加菜，讓他至今仍感動不已，也讓年紀相差一段距離的兩人成為莫逆之交。

張誌家在直播一開始有些緊張，表現拘謹且講話非常小聲，被網友說「太小聲」。不過在潘豪豪引導下，張誌家順利放開手腳，初登場60秒就賣出102條貔貅開運手鍊，他也感謝粉絲還沒忘記他。

張誌家當時透露，離開棒球後曾做過鐵板燒、裝冷氣、在工地搬水泥等工作，並打算考取高爾夫球職業證照，希望能走完人生下半場，不料今天傳出過世的消息。