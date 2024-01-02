棒球／張誌家去年透露經常莫名頭痛 本想在高球界東山再起

中華職棒La New熊隊退役投手張誌家因為心肌梗塞過世，震驚國內棒界，和他熟識的友人不敢相信此事，覺得實在太可惜；其實張誌家去年就發現身體出了問題，經常莫名頭痛，在太太陽底下打高球不太舒服，圈內好友指出，確實聽他說過有頭痛、噁心的問題。

張誌家在2001年世界盃棒球賽轟動全台，後來效力日職西武獅、La New熊隊，2009年離開中職後，未再和棒界有太多關係，短暫轉到餐飲界發展，近年都把重心放在高球場；圈內好友說，他其實很認真想要東山再起，也考上台灣的職業高球教練，要往這個方向發展，沒想到傳出不幸消息。

這位人士指出，張誌家專心打高球，真的打得不錯，才能考上專業教練，曾經建議他擔任教練職務，但他自認個性方面不太適合，參加一些社會人、業餘賽事都能打進前幾名，確實有高球實力，沒聽他再談過棒球的事。

張誌家去年經過職棒人士牽線，轉往大陸工作，由於公司老闆也打高球，兩人一拍即合；友人透露，他去年12月回台，25日曾在台中興農高球場亮相，27日前往大陸，沒想到今天就傳出過世的消息，實在讓人震驚。

張誌家向友人透露，在大陸工作時，曾有台商找他打壘球，但自己想為未來好好打拚，想在高球好好發展。

圈內好友表示，張誌家去年9月透露身體不舒服，會影響打球成績，建議他要去看醫生，了解是不是心血管疾病的問題，這件憾事早有端倪。