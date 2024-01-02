棒球／張誌家廣告「三餐老是在外」成絕響 網：老外一路好走

前職棒球星張誌家今天驚傳猝逝，享年43歲。他2001年世界盃完封日本，一戰成名後，廣告代言接不完，其中果菜汁的廣告更讓人印象深刻，「三餐老是在外，人人叫我老外」也成為家喻戶曉的廣告詞。

張誌家在2001年世界盃中，先在預賽最後一戰對決南韓，9局狂飆12K只失1分，季軍戰又完投完封日本隊，成為家喻戶曉的球星。他不久後接下波蜜果菜汁廣告，在影片中大秀繞舌，「三餐老是在外，人人叫我老外，老外老外老外」。該產品銷量因此成長3成，「老外」也變成張誌家的綽號之一。

今天張誌家傳出死訊，大批網友紛紛到影片留言區緬懷，「自己就說三餐不要總是吃外面了....太突然了吧..才40幾歲」、「小時候還會跟著唸，記憶很深刻」、「小學時甚至都還沒看過棒球，但班上都很喜歡唸這個...大家互相喊老外老外老外」、「老外一路好走」。