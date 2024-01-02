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日棒球媒體選他為西武最佳洋助人之一 張誌家驟逝日本球迷不捨

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
前職棒球星張誌家（右）旅日期間，與西武隊松坂大輔（右）為先發支柱，私交不錯。圖／聯合報系資料照
前職棒球星張誌家（右）旅日期間，與西武隊松坂大輔（右）為先發支柱，私交不錯。圖／聯合報系資料照

日本體育報報導前旅日職棒球張誌家驚傳過世的消息，不少日本球迷在X平台貼文表達難過惋惜，懷念他在全盛期的投球。日本棒球網站Baseball Channel在2022年終回顧西武隊歷代前五大洋投，張誌家名列第五、前兩名也是台灣的郭泰源、許銘傑。

一位日本球迷感性地發文：99號球衣的背後，像是寄予對棒球永不停歇的熱情。您如同流星般出現在西武獅隊，以強而有力的變速球為武器，為西武隊的冠軍做出巨大貢獻，很想在日本再見到您的英姿。

許多人對張誌家這麼年輕的離世感到驚訝，記得他與松坂大輔一起擔任西武輪值先發的年代。

Baseball Channel前年年終選出的歷代重要洋將，張誌家與郭泰源、許銘傑一起在西武投手部門入榜。文中介紹，張誌家在2001年IBA世界杯的季軍戰，對擁有高橋由伸、井口資仁等強棒的日本隊投出5安打完封，率中華隊3比0擊敗日本隊。

2002年球季中張誌家加盟西武隊，創下連續28局奪三振的日本紀錄，這個紀錄在2015年才被軟銀最強終結者沙法提（Dennis Sarfate）用連43局奪三振改寫，之後「令和怪物」佐佐木朗希也以連續34局三振超越張誌家。不過他仍是日職第三名的紀錄。

第一年投不滿一個球季，張誌家奪下10勝，包括3完投、1完封，為西武隊在太平洋聯盟的冠軍做出莫大貢獻。

第二年以後張誌家的戰績不如第一年，仍在先發陣容，拿到7勝、9勝。2005年因肩傷沒有在一軍登板，2006年也沒有回到一軍。2008年回台灣打球，2009年因簽賭案被解雇。

張誌家 西武獅 棒球

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