前職棒球星張誌家猝逝 中市運動局：協助治喪讓他落葉歸根

前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝，張誌家母親證實消息，昨清晨才接獲噩耗，因她沒有台胞證，目前正趕辦中。台中市運動局長李昱叡表示，市府第一時間與家屬聯繫，對於奔喪與返台治喪事宜，也會協請相關單位盡最大力量支持，讓張誌家可以完整落葉歸根。

據了解，張誌家近日在大陸工作，因為和家人失聯，引起家人擔憂，請朋友前去查看，未料朋友趕抵其宿舍查看時，卻見他趴在桌上已無生命跡象。

運動局長李昱叡表示，一位優先運動人才的養成不容易，市府接獲張誌家離世的消息，第一時間除與家屬聯繫，對於奔喪與返台治喪事宜，也會協請相關單位盡最大力量支持，希望在張誌家人生最後一哩路，可以讓他完整落葉歸根，後續也會慰問家屬。

張誌家曾是棒球中華隊的王牌投手，也曾效力於日職琦玉西武獅隊，2006年結束旅日生涯返台，隔年加入世界盃棒球錦標賽中華隊；張誌家2009年涉入假球事件後後，聲勢急墜，最後退出棒球界。