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棒球／台灣棒壇的光與影都有他 張誌家紅極一時卻稍縱即逝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張誌家在2001年世界盃棒球賽風光一時。本報資料照片
張誌家在2001年世界盃棒球賽風光一時。本報資料照片

張誌家猝逝、享年43歲，球界留下無限感嘆，業餘時期就以「有天份卻不愛練球」出名的他，在2001年世界盃棒球賽一夕爆紅，最顛峰時期全台隨處都可見他的身影，是個連不看棒球的人都熟知的名字，張誌家棒球生涯的「好球帶」與「壞球帶」，不僅在當時是全台重磅新聞，更是台灣棒壇兩段斷代史主軸。

很少有選手會在業餘時期就因態度問題躍上媒體版面，而張誌家正是這類奇人，不乏「球技不錯，但態度高傲」、「服從性不夠」等評價，2001年成棒春季賽的聯合報報導中描述：「從小到大一直都被認為『有天分不練球』的張誌家，入伍後轉性了，有天分的他願意練球了。」

2001年正是張誌家職棒生涯的轉折時刻，在國軍隊琢磨個性、投進世界盃中華隊，連續扛下關鍵戰役，先在預賽取得3勝、季軍賽再完封日本，連續封鎖南韓、日本隊，可以說在世界盃之前，知道張誌家的人並不多，在世界盃之後，他成為全台家喻戶曉的人物，果菜汁廣告台詞「三餐老是在外，人人叫我老外」傳遍大街小巷。

張誌家懷抱旅日夢想，當時確定扛起季軍戰對日本一役後，就曾霸氣表示：「一定要拚贏日本隊，讓球探知道我的厲害。」張誌家當年在世界盃的表現，讓自己跨入棒球生涯的「好球帶」，時任中華隊總教練的林華韋坦言，張誌家的表現遠遠超出集訓時的預期。

西武一直有在注意張誌家、但遲遲未出手，世界盃打響知名度後，對他有興趣的日職球隊暴增，西武為了展現誠意，多次拜訪張誌家的雙親，最終端上1.2億日圓簽約金網羅這位台灣天才投手。

值得一提的是，張誌家搭機前往日本東京，準備展開旅日生涯的那一天，與球迷相約搭機前、下午1點在機場舉辦見面會，而張誌家姍姍來遲，時任台灣大聯盟秘書長的曾建銘說：「這樣才像是張誌家」，個人風格依然相當鮮明。

風光一時，卻因沾上職棒簽賭案，張誌家遭到棒壇放逐，他職棒生涯的「壞球帶」同時也是台灣棒壇的低谷，包括兄弟象隊在內4隊牽涉假球案。此後的張誌家，再於媒體版面上曝光多是社會新聞，令人不勝唏噓。

效力西武獅隊時期，張誌家（右）與松板大輔熱身。本報資料照片
效力西武獅隊時期，張誌家（右）與松板大輔熱身。本報資料照片
張誌家2001年世界盃棒球賽連續封鎖南韓、日本，陳金鋒（右）也是該屆比賽英雄人物。本報資料照片
張誌家2001年世界盃棒球賽連續封鎖南韓、日本，陳金鋒（右）也是該屆比賽英雄人物。本報資料照片

張誌家 棒球 西武

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