棒球／張誌家失聯朋友趕往見他趴桌上無生命跡象 台中友人不敢置信

前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝死，他在台中老家的友人聽到消息不敢置信，對於有人傳說他疑有飲酒更說不可能，還說張誌家並不喝酒。

據了解，張誌家近日在大陸工作，因為和家人失聯，朋友趕抵其宿舍查看時，卻見他趴在桌上已無生命跡象。

張誌家友人說，張誌家兩三年前曾替做牛樟芝生意的朋友當司機，經常有機會和他碰面，也會邀其飲宴，但張誌家並不喝酒，席間只喝可樂。而張誌家這兩年已考上高爾夫教練執照，從未聽說身體有異狀，對於僅43歲即猝死頗感意外。

張誌家和父親一家人曾住在台中市太平，一家建設公司股東說，當年張父一次跟他公司買了兩戶，令人印象深刻。據了解，張誌家曾是棒球中華隊的王牌投手，也曾效力於日職琦玉西武獅隊，2006年結束旅日生涯返台，隔年加入世界盃棒球錦標賽中華隊。

張誌家2009年涉入假球事件後後，聲勢急墜，張家亦搬離太平，張父還因經濟拮据，後來擔任幼稚園司機。