快訊

前旅日球星張誌家驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

南韓最大在野黨魁遇襲！頸部遭砍當場倒地

棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲

棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片） 周永受
前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片） 周永受

曾經效力日本職棒西武獅、中華職棒La New熊隊的投手張誌家，今天傳出因心肌梗塞過世，享年43歲。

張誌家從穀保家商畢業後，先進入業餘成棒合作金庫隊，他在2001年世界盃打響知名度，接連封鎖南韓、日本隊，也為自己爭取到一紙來自西武的合約，展開旅日生涯。

張誌家效力西武留下3季一軍成績，取得26勝19敗、防禦率3.81，全盛時期他的廣告在全台熱映，結婚在台宴客也是西武眾星雲集，包括「平成怪物」松坂大輔也來台獻祝福，讓他很有面子。

張誌家因傷結束旅日生涯後，曾短暫效力La New熊隊，2009年10月就因牽涉職棒簽賭案遭逐出棒壇，職棒生涯畫下句點。

張誌家退役後做過許多工作，也不乏在公開場合現身，去年4月在高雄舉辦的「益起愛棒球」交流賽，為當地社會各界球隊交流賽事，張誌家出席開幕儀式，6月社會人高爾夫巡迴賽張誌家出賽，也曾躍上媒體版面，新的一年傳出在中國大陸過世，球界證實消息。

張誌家 西武獅 松坂大輔

延伸閱讀

男子轉售亞洲棒球錦標賽門票圖利 法官裁罰2千元

棒球／世界排名年終盤點 列強以中華隊跌最慘、墨西哥漲最多

棒球／社區球隊也能前進美國LLB 有機會一圓國手夢

棒球／華航公益棒球營登場 陳偉殷、張育成夢幻聯手

相關新聞

棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲

曾經效力日本職棒西武獅、中華職棒La New熊隊的投手張誌家，今天傳出因心肌梗塞過世，享年43歲。

中職／鋒總元旦掌兵符 悍將瞄準總冠軍

富邦悍將隊用亮牌新球季教練團展開2024年的第一天，陳金鋒上任一軍總教練，哥哥陳連宏入二軍教練團，擔任基地統籌教練，形同...

UBL／嘉大再見投手犯規 輔大複賽2連勝

大專棒球聯賽複賽2024年元旦第一場比賽就打得精彩，輔仁大學與嘉義大學鏖戰至延長賽12局下，輔仁大學靠著對手再見投手犯規...

中職／王柏融之前還有4人挑戰百轟 詹子賢可望率先達陣

中職新球季將於3月30日開打，一軍賽事終於恢復6隊規模，「台鋼大王」王柏融挑戰生涯百轟，成為台鋼雄鷹隊的熱門話題，其實在...

中職／新球季開打倒數89天 職棒元年5大元老還在第一線

中華職棒邁入第35個球季，衛冕軍味全龍隊將於3月30日迎戰樂天桃猿隊，新軍台鋼雄鷹隊也要正式投入一軍賽事；更難得的是，職...

中職／賴鴻誠投奔雄鷹有譜 有望超越沈鈺傑寫左投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊在2024年第一天再度帶來戰力補強的好消息，與賴鴻誠初步達成加盟共識，這位生涯出賽500場的左投將在雄鷹隊跨入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。