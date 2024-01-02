棒球／昔日封鎖日韓全台爆紅 張誌家驚傳過世享年43歲
曾經效力日本職棒西武獅、中華職棒La New熊隊的投手張誌家，今天傳出因心肌梗塞過世，享年43歲。
張誌家從穀保家商畢業後，先進入業餘成棒合作金庫隊，他在2001年世界盃打響知名度，接連封鎖南韓、日本隊，也為自己爭取到一紙來自西武的合約，展開旅日生涯。
張誌家效力西武留下3季一軍成績，取得26勝19敗、防禦率3.81，全盛時期他的廣告在全台熱映，結婚在台宴客也是西武眾星雲集，包括「平成怪物」松坂大輔也來台獻祝福，讓他很有面子。
張誌家因傷結束旅日生涯後，曾短暫效力La New熊隊，2009年10月就因牽涉職棒簽賭案遭逐出棒壇，職棒生涯畫下句點。
張誌家退役後做過許多工作，也不乏在公開場合現身，去年4月在高雄舉辦的「益起愛棒球」交流賽，為當地社會各界球隊交流賽事，張誌家出席開幕儀式，6月社會人高爾夫巡迴賽張誌家出賽，也曾躍上媒體版面，新的一年傳出在中國大陸過世，球界證實消息。
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