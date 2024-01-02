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中職／鋒總元旦掌兵符 悍將瞄準總冠軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
富邦球團在元旦正式公布陳金鋒從二軍轉任為一軍總教練。 聯合報系資料照片
富邦球團在元旦正式公布陳金鋒從二軍轉任為一軍總教練。 聯合報系資料照片

富邦悍將隊用亮牌新球季教練團展開2024年的第一天，陳金鋒上任一軍總教練，哥哥陳連宏入二軍教練團，擔任基地統籌教練，形同執掌「2.5軍」，兄弟檔同隊打拚，尋求為悍將隊中止「總冠軍賽荒」。

悍將隊前一冠已是2016年，當時隊名還是「義大犀牛」，接下來7年連總冠軍賽都沒打過，已是舊5隊裡距離前一冠最久。悍將隊近兩季都是全年墊底，原任教頭丘昌榮季後請辭，球團展開教練團布局，昨正式公布，丘昌榮轉任一軍首席教練。

已經擔任二軍總教練兩年的陳金鋒，去年11月還多了執掌亞冠賽中華隊的資歷，新球季將以一軍教頭的身分率領悍將隊；陳連宏也告別統一獅隊，投奔悍將陣營，被賦予協助尚未於二軍穩定出賽的年輕球員強化自身能力任務，二軍總教練由郭建霖升任。

領隊林華韋說：「期望藉由基地培訓機制與教練團的協助，幫助悍將年輕球員成長，提升球團新秀養成進度及效率，強化整體戰力。」

教練團 不見林威助

備受關注的林威助並未出現在悍將教練團名單中，與中信兄弟隊合約落幕的第一天，他透過個人社群網站發聲，這也是在去年5月「拔助」後首吐心境。

新軍台鋼雄鷹隊也在元旦傳出補強好消息，領隊劉東洋證實已與左投賴鴻誠達成初步合約共識，只差最後簽約，這位生涯出賽正好達到500場的左投，有望披雄鷹球衣超越沈鈺傑的526場，成為史上出賽數最多的左投。

兄弟 義大

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