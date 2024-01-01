UBL／嘉大再見投手犯規 輔大複賽2連勝

大專棒球聯賽複賽2024年元旦第一場比賽就打得精彩，輔仁大學與嘉義大學鏖戰至延長賽12局下，輔仁大學靠著對手再見投手犯規跑回致勝分，以3比2搶下複賽2連勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學首戰擊敗台灣體大，今天與嘉義大學交手，兩隊都派出陣中最穩定的投手先發，輔大先發投手為游竣䒴、嘉大先發投手為伍立辰。

輔仁大學2局下1人出局後靠著許賀捷三壘打、滾地球跑回第1分，嘉大前5局打線受制僅敲出零星2支安打，6局上有突破，張育昇率先敲出二壘打、靠著野手選擇、暴投跑回追平分。

嘉大9局上1人出局後吳政霖跑出場內全壘打、幫助球隊取得領先，輔仁大學展現韌性9局下靠著保送、失誤、林煌尹安打再度扳平比數。

兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽雖局局有攻勢，但也都沒能拿下分數，直到延長賽12局下，輔大靠著盜壘、嘉大投手出現投手犯規跑回致勝分，順利搶下勝利。

輔大先發投手游竣䒴用104球投7局，被敲出3支安打，投出8次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，周義桓中繼投2局挨1轟、失掉1分責失分，李斯特後援3局僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次觸身球保送、無失分，李斯特為勝投。