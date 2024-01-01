田徑／東京元旦競走落幕 陳聿賢改寫台灣最快高中紀錄

2024東京元旦競走今天在神宮外苑繪畫館周邊步道進行，中華隊陳聿賢以42分41秒獲得高校男子組10公里第2名，改寫台灣最快高中紀錄。

陳聿賢是士林高商高二學生，今天在這項年度盛會不但締造個人最佳紀錄，也是我國歷年高中選手最佳成績，同時達標世界U20田徑錦標賽參賽標準。

他說：「這次比賽一開始對創成績這件事其實不太有自信，多多少少感覺很緊張，所以在走的時候意外順暢，比賽過程也沒有時間思考負面的事，只想著該如何才能達到自己想要的目標，覺得表現還不錯，不足之處是沒有即時應變能力和動作問題，感謝各位老師教導和台北體育局贊助，讓我這次有機會出來創成績。」

中華隊另兩名選手都來自松山家商，陳叡楷44分52秒排名第4、國內歷年第6傑，葛予恩45分43秒

排名第9、國內歷年第11傑，兩人都破個人最佳紀錄。

陳叡楷說：「這是首次來到日本參賽，乾冷的天氣很適合像我們這種長距離的運動，整體氛圍也非常棒，謝謝北市體育局、國泰產險的贊助，讓我們減輕不少壓力。」

葛予恩表示，這次元旦競走是他首次接觸到國外選手的比賽，一開始很有緊張感，怕自己跟不上或是沒辦法好好發揮，比賽開始就沒有想太多，反而狀況很好，都有做到老師給的指令，也感謝國泰產險和指導教練。

中華隊教練林芝羽在明湖國中服務，認為陳聿賢是極具潛力的選手，平時訓練非常認真，對自我要求非常高，可惜賽前腳踝扭傷，休息至少10天無法正常訓練，此次賽會能有這樣的表現實在難得可貴。

她表示，陳聿賢在賽事過程中，和日本選手一直處於拉鋸戰的狀態，最後100公尺加速階段由於腳傷的關係，所以選擇穩定完賽，最終成績與日本選手5秒的差距，錯失金牌實在可惜。

林芝羽認為，陳叡楷、葛予恩剛升上高一，還處於適應階段，11月前兩場國內賽都不盡理想，這次元旦競走比賽能表現亮眼，以一年級的姿態可以走進46分內，穩定展現實力，覺得非常欣慰，相信未來也指日可待。