快訊

石川規模7.6強震「至少6起活埋」 受困居民急上社群媒體求救

獨／抓到了！高雄跨年掏原子筆引恐慌 警調數百監視器逮38歲男

評副手辯論像場上出現「不同量級選手」 學者：這1人獲壓倒性勝利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／東京元旦競走落幕 陳聿賢改寫台灣最快高中紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊教練林芝羽（左起）、陳叡楷、陳聿賢、葛予恩。圖／林芝羽提供
中華隊教練林芝羽（左起）、陳叡楷、陳聿賢、葛予恩。圖／林芝羽提供

2024東京元旦競走今天在神宮外苑繪畫館周邊步道進行，中華隊陳聿賢以42分41秒獲得高校男子組10公里第2名，改寫台灣最快高中紀錄。

陳聿賢是士林高商高二學生，今天在這項年度盛會不但締造個人最佳紀錄，也是我國歷年高中選手最佳成績，同時達標世界U20田徑錦標賽參賽標準。

他說：「這次比賽一開始對創成績這件事其實不太有自信，多多少少感覺很緊張，所以在走的時候意外順暢，比賽過程也沒有時間思考負面的事，只想著該如何才能達到自己想要的目標，覺得表現還不錯，不足之處是沒有即時應變能力和動作問題，感謝各位老師教導和台北體育局贊助，讓我這次有機會出來創成績。」

中華隊另兩名選手都來自松山家商，陳叡楷44分52秒排名第4、國內歷年第6傑，葛予恩45分43秒

排名第9、國內歷年第11傑，兩人都破個人最佳紀錄。

陳叡楷說：「這是首次來到日本參賽，乾冷的天氣很適合像我們這種長距離的運動，整體氛圍也非常棒，謝謝北市體育局、國泰產險的贊助，讓我們減輕不少壓力。」

葛予恩表示，這次元旦競走是他首次接觸到國外選手的比賽，一開始很有緊張感，怕自己跟不上或是沒辦法好好發揮，比賽開始就沒有想太多，反而狀況很好，都有做到老師給的指令，也感謝國泰產險和指導教練。

中華隊教練林芝羽在明湖國中服務，認為陳聿賢是極具潛力的選手，平時訓練非常認真，對自我要求非常高，可惜賽前腳踝扭傷，休息至少10天無法正常訓練，此次賽會能有這樣的表現實在難得可貴。

她表示，陳聿賢在賽事過程中，和日本選手一直處於拉鋸戰的狀態，最後100公尺加速階段由於腳傷的關係，所以選擇穩定完賽，最終成績與日本選手5秒的差距，錯失金牌實在可惜。

林芝羽認為，陳叡楷、葛予恩剛升上高一，還處於適應階段，11月前兩場國內賽都不盡理想，這次元旦競走比賽能表現亮眼，以一年級的姿態可以走進46分內，穩定展現實力，覺得非常欣慰，相信未來也指日可待。

中華隊其他參賽選手成績，鍾紹勳在女子組10公里49分33秒，創下全國女子最佳成績，詹詠逵在一般男子組20公里競走1小時30分18秒，也創個人最佳紀錄，兩人教練分別是成德高中高慶華、台體大許績勝。

陳聿賢在東京元旦競走高校男子組10公里排名第2。圖／林芝羽提供
陳聿賢在東京元旦競走高校男子組10公里排名第2。圖／林芝羽提供
中華隊選手陳叡楷（左起）、陳聿賢、葛予恩。圖／林芝羽提供
中華隊選手陳叡楷（左起）、陳聿賢、葛予恩。圖／林芝羽提供
中華隊參加東京元旦競走所有教練、選手。圖／林芝羽提供
中華隊參加東京元旦競走所有教練、選手。圖／林芝羽提供
中華隊選手在東京元旦競走高校男子組10公里表現夠水準。圖／林芝羽提供
中華隊選手在東京元旦競走高校男子組10公里表現夠水準。圖／林芝羽提供

中華隊 田徑

延伸閱讀

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震 第一波海嘯抵達「浪高恐達5公尺」

影／侯友宜要打造竹竹苗成東京、舊金山灣 帶動北台灣發展

日本東武百貨不當販售免稅品 遭追稅1958萬元

棒球／世界排名年終盤點 列強以中華隊跌最慘、墨西哥漲最多

相關新聞

中職／王柏融之前還有4人挑戰百轟 詹子賢可望率先達陣

中職新球季將於3月30日開打，一軍賽事終於恢復6隊規模，「台鋼大王」王柏融挑戰生涯百轟，成為台鋼雄鷹隊的熱門話題，其實在...

中職／新球季開打倒數89天 職棒元年5大元老還在第一線

中華職棒邁入第35個球季，衛冕軍味全龍隊將於3月30日迎戰樂天桃猿隊，新軍台鋼雄鷹隊也要正式投入一軍賽事；更難得的是，職...

中職／悍將教練團來了！鋒總兄弟攜手 真的沒有林威助

外界等待許久，富邦悍將隊教練團在2024年第一天正式亮牌，確認陳金鋒接掌一軍兵符，哥哥陳連宏則是進入二軍教練團，擔任基地...

棒球／世界排名年終盤點 列強以中華隊跌最慘、墨西哥漲最多

揮別2023年、邁入2024年，世界棒壘球總會（WBSC）今天整理各項世界排名在去年度的整體變動，男子棒球世界列強中以墨...

中職／林威助首發聲「感謝辜仲諒」 指太多流言背離事實

林威助按照每年慣例在1月1日公開發文向球迷道賀新年快樂，儘管消失在球界已久，今年也不例外，也首度談及去年5月被中信兄弟隊...

中職／洪一中領軍前進一軍倒數 雄鷹年度口號「I'm鷹」來了

中職2024年球季將於3月30日開打，新軍台鋼雄鷹隊首次進入一軍賽事，今天正式公布年度口號「I'm IN（鷹）」，準備迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。