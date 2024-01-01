中職／王柏融之前還有4人挑戰百轟 詹子賢可望率先達陣

中職新球季將於3月30日開打，一軍賽事終於恢復6隊規模，「台鋼大王」王柏融挑戰生涯百轟，成為台鋼雄鷹隊的熱門話題，其實在他之前還有4名球員更接近這個數字，就看誰能率先成為中職史上第25人。

中職過去34季已有24人完成百轟紀錄，現役球員剛好占一半，樂天桃猿隊林泓育只差2轟，將成為史上第4位「200轟俱樂部」成員，前3人是林智勝303轟、張泰山289轟、林益全208轟。

林泓育打到2021年球結束已有188轟，近兩季合計出賽170場只有10轟，包括去年79場2轟，延到今年才有機會跨越門檻，可望順利達陣。

王柏融2015到18年效力Lamigo桃猿隊，4個球季累積86轟，加上日本火腿隊5年15轟紀錄，台、日職通算已有101轟，但今年恢復中職現役球員身分，邁向國內百轟之路仍受期待。

王柏融在中職全壘打排行榜排名並列31，和味全龍隊退役球員羅世幸產量相同，領先胡金龍1轟；比王柏融更接近百轟紀錄的現役球員還有蔣智賢97轟、詹子賢94轟、郭嚴文94轟、許基宏88轟，看來應是詹子賢最有機會率先達到3位數。

蔣智賢從2021年起出賽數大減，合計65場出現3轟、去年27場掛零，郭嚴文近3季154場也只有6轟，許基宏去年出賽63場是近4季最少，只出現5轟。

詹子賢近5年有4年出賽數超過百場，包括去年106場8轟，在中信兄弟隊先發地位相當穩定，離百轟俱樂部只差6轟，最快上半季就有機會成為史上第25人。