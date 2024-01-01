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中職／賴鴻誠投奔雄鷹有譜 有望超越沈鈺傑寫左投第一人紀錄
台鋼雄鷹隊在2024年第一天再度帶來戰力補強的好消息，與賴鴻誠初步達成加盟共識，這位生涯出賽500場的左投將在雄鷹隊跨入生涯新篇章，這也是他在中職生涯所效力的第三支球隊。
賴鴻誠去年季後被樂天桃猿隊放在60人契約保留名單之外，各隊可以自由接觸，但在去年12月31日前為雄鷹隊的優先締約期間。
雄鷹領隊劉東洋今天透露，已與賴鴻誠初步達成合約共識，只差正式簽約，合約細節等待底定後再行公布。
賴鴻誠為2010年選秀興農牛隊第二指名，也是目前現役球員中僅存披過牛隊球衣的投手，野手也只剩林益全一人。
賴鴻誠生涯在一軍出賽正好500場，出賽數排名中職史上投手第5、左投第2，僅次於目前擔任猿隊副領隊的沈鈺傑（526場），若按照他近年出賽頻率，有機會在今年披雄鷹球衣跨越紀錄，成為史上出賽數左投第一人。
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