中職／洪一中領軍前進一軍倒數 雄鷹年度口號「I'm鷹」來了

中職2024年球季將於3月30日開打，新軍台鋼雄鷹隊首次進入一軍賽事，今天正式公布年度口號「I'm IN（鷹）」，準備迎接120場例行賽的全新考驗。

「中職一軍，台鋼雄鷹來了！」雄鷹指出，迎戰隊史第1年一軍賽季，球隊做好準備，懷抱無懼勇氣與團隊精神，遇到任何挑戰抱持永不放棄信心，展翅飛向一軍戰場，勇敢面對每一場比賽。

英文字「I」特意設計成數字「1」，代表雄鷹即將征戰第1個一軍球季，全隊朝向「勝利」目標前進，也鼓勵選手盡情在一軍舞台發揮無限潛力、持續成長，努力成為NO.1。

雄鷹新球季首戰將於3月31日作客桃園球場，和樂天桃猿隊交手，總教練洪一中重返中職戰場，立刻在過去熟悉的球場對決老東家，挑戰領軍第992勝，逐步邁向千勝紀錄。

雄鷹主場首戰將於4月5日對上富邦悍將隊，是否在高雄澄清湖球場出賽，目前還未確定。

中職從2009年起，長期都是4隊規模，直到2021年味全龍隊投入一軍才變成5隊，今年總算恢復6隊；雄鷹指出，年度口號經過內部討論後，交給設計公司處理，重點就是呈現第1年進入一軍，全力做好準備。