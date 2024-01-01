中職／悍將教練團來了！鋒總兄弟攜手 真的沒有林威助

外界等待許久，富邦悍將隊教練團在2024年第一天正式亮牌，確認陳金鋒接掌一軍兵符，哥哥陳連宏則是進入二軍教練團，擔任基地統籌教練，負責協助尚未於二軍穩定出賽的年輕球員強化自身能力，兄弟檔在悍將教練團攜手合作。

悍將連7年未打總冠軍賽、連2年全年戰績墊底，季後進行教練團布局，近日已由媒體率先曝光陳金鋒接掌一軍兵符，球團並未在第一時間證實，而是按照原定計畫在新年的第一天公布。

悍將完成教練團改組作業，2024年球季將由陳金鋒擔任球隊一軍總教練，丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練則由郭建霖升任，同時球團將強化新秀培育機制，延攬陳連宏擔任基地統籌教練，負責協助年輕球員強化自身能力。原球隊顧問郭泰源出任副領隊，將協助領隊林華韋共同推動球隊各項規劃事務。

富邦悍將隊公布新球季教練團。圖／富邦悍將隊提供

林華韋表示：「期望藉由基地培訓機制與教練團的協助，幫助悍將年輕球員成長，提升球團新秀養成進度及效率，強化整體戰力．」

陳金鋒自2017年起加入悍將後，擔任球隊副領隊、顧問及二軍總教練等要職，2024年將擔任悍將隊史第五位總教練。原總教練丘昌榮於季末請辭，球團肯定丘昌榮過去二年的執教貢獻，未來將借重其整合長才，擔任一軍首席教練，與陳金鋒總教練共同率領球隊打出亮眼成績。一軍投手統籌教練由郭勇志升任，林正豐擔任一軍牛棚教練，原投手教練羅曼因個人因素婉拒續約，其餘一軍教練團成員與去年相同。

二軍總教練由郭建霖升任，未來負責率領二軍球員參與二軍賽事積累實戰經驗，同時球團敦聘來自日職北海道火腿鬥士隊的稻田直人擔任內野統籌教練，與今年退下球員身份的葉竹軒，共同負責強化悍將內野守備，原投手教練許文錚婉拒續約離隊，其餘二軍教練團成員與去年相同。

郭建霖富邦悍將二軍總教練。記者蘇健忠／攝影

在二軍教練團中，未來將由陳連宏教練擔任基地統籌教練，協同投手教練廖剛池、捕手教練林琨笙、打擊教練高國輝及體能教練杜正文，幫助尚未穩定於二軍出賽的年輕球員成長學習，並適時安排與其他球隊交流。

悍將球團已於12月25日起展開為期三週的重訓體能練習，幫助選手強化基礎體能以順利銜接一月中旬的春訓。

2024富邦悍將教練團名單 一軍教練團（10人） 總教練：陳金鋒 首席教練：丘昌榮 打擊統籌教練：垣內哲也 投手統籌教練：郭勇志 牛棚教練：林正豐 捕手教練：劉家豪 內野教練：施金典 外野教練：詹智堯 體能教練：陳柏穎、林屹洲

陳連宏進入悍將二軍教練團。記者藍宗標／攝影