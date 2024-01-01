中職／迎2024 5大新期待 重回6隊規模

迎接2024年，中華職棒邁入第35年，共有五大「新」期待，從全新交流賽啟程，到新教頭、球員換新衣、新賽程，到年底12強棒球賽期待新世代球星接班。

3月2、3日，日職讀賣巨人隊將在台北大巨蛋與中信兄弟、樂天桃猿隊交手，作為慶祝創隊90周年的紀念賽事，監督阿部慎之助掛保證會是「最好陣容」，王威晨已經迫不及待，廖健富也期待與巨人軍交手，「想看看實力差距在哪裡。」

中職新賽季3月30日開打，重回2008年六隊規模，其中三隊都是新教頭，中信兄弟隊平野惠一、樂天桃猿隊古久保健二都是新上任，富邦悍將隊預計由陳金鋒晉升；另三隊葉君璋、林岳平續任，洪一中則穿上台鋼雄鷹隊球衣從生涯991勝開始，挑戰「千勝教頭」稱號。

新軍雄鷹隊吸收不少新成員，「大王」王柏融是最亮眼的一顆星，從日職返鄉後再次獻技，勢必是台灣球迷焦點；不少老面孔也換穿球衣，陳俊秀轉戰兄弟，陳柏豪以補償方式轉戰猿隊，而統一獅跟台鋼雄鷹啟動交易案，江承諺與郭俊麟互換東家，新球季表現值得期待。

中職今年球季賽程一共360場，寫下史上新高，去年球季場均6000人高人氣打底，今年有望拚單季200萬人次進場門檻，單日三戰也考驗球迷遙控器轉台速度。

世界棒球12強賽隔4年再次舉行，6取2晉級方式考驗中華隊，本屆由中職負責組訓，亞冠賽綻放光芒的古林睿煬、亞錦賽被封「怪物投手」的徐若熙，如何面對更高層級賽事備受期待。