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中職／台鋼雄鷹整軍備戰新賽季 1月17日開訓典禮

中央社／ 台北31日電
總教練洪一中目前中職執教生涯累積991勝，新球季邁向千勝里程碑也是話題。圖／台鋼雄鷹隊提供
總教練洪一中目前中職執教生涯累積991勝，新球季邁向千勝里程碑也是話題。圖／台鋼雄鷹隊提供

2024年為中職第35年賽季，將重回6隊規模，各隊1月中陸續安排開訓典禮，台鋼雄鷹投入一軍賽事是焦點，總教練洪一中邁向執教中職千勝里程碑，雄鷹隊預計1月17日安排開訓典禮。

迎接中職35年賽季，台鋼雄鷹隊投入一軍例行賽是焦點，也是中職繼2008年一軍重返6隊規模，台鋼雄鷹隊今年在二軍打出亮眼成績，拿下二軍總冠軍，年底打冬季棒球聯盟也在冠軍戰擊敗日職紅隊搶下冠軍。

台鋼雄鷹隊補強不斷，因為是新球隊、陣中球員較年輕，季中透過交易與樂天桃猿隊換來老經驗投手王溢正、野手藍寅倫，還有潛力投手翁瑋均，季後擴編選秀選進4投手、1野手，分別為野手陳文杰、投手郭俊麟、施子謙、許峻暘和王躍霖，之後又以郭俊麟與統一獅隊交易換來左投江承諺。

此外，具旅外資歷的好手王柏融返台加盟雄鷹隊也成話題，王柏融在2016、2017年效力中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時連2年單季打擊率破4成，當時桃猿隊的總教練就是洪一中，明年王柏融將再度回到洪一中麾下一同打拚。

雄鷹隊28日宣布網羅桃猿隊未在60人名單中的郭永維加盟、厚實內野戰力，此外也有與桃猿隊投手賴鴻誠持續談約，但目前還在等賴鴻誠回覆、尚未最後確定。

雄鷹隊總教練洪一中2004年接任La New熊隊（樂天桃猿隊前身）教頭，2020年轉赴富邦悍將執教，2021年球季結束轉任悍將球團顧問，今年初確定成為雄鷹隊創隊總教練、披上2號戰袍，目前中職執教生涯累積991勝，明年球季帶兵打一軍賽事，邁向千勝里程碑也是話題。

台鋼雄鷹 中職 樂天桃猿

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