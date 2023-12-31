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UBL／大專棒球聯賽8強元旦續戰 投打好手值得關注

中央社／ 台北31日電
文大投手黃子豪表現受矚目。圖／大專棒球聯賽提供
文大投手黃子豪表現受矚目。圖／大專棒球聯賽提供

迎接2024年，大專棒球聯賽休兵3天後，明天繼續8強賽事，預賽亮眼的南華晚場與文化交手。8強隊伍中也有值得關注的球員，投手黃子豪及黃玠瀚受矚目，打者范育銓長打表現提升。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽19日結束，8強隊伍依序為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大、輔仁大學、台北市大、嘉義大學和開南大學；8強複賽27日起在台中舉行，2天賽程打完，輔大擊敗台體、國體擊敗嘉大、南華擊敗開南、北市大擊敗文化。

8強複賽29日至31日沒有安排賽程，休兵3天後，明天繼續8強賽事，2024年第1天首場比賽由輔大與嘉大交手，晚上比賽由南華與文化交手。

南華此次預賽戰績亮眼，整體投打實力穩定，投手陳鐿中預賽登板投15局失掉8分（6分責失分）、防禦率3.60，複賽首戰28日先發投6局失2分，率隊先搶複賽首勝，也是此次陣中穩定主力先發之一。

此次8強隊伍中也有不少值得關注的球員，文化大學大一投手黃子豪從高中時期潛力就被看好，身高186公分、身材條件佳，球速也逼近150公里，表現值得期待；28日複賽首戰扛先發，投7.1局失3分、優質先發，球隊延長賽吞敗、黃子豪無關勝敗。

國體是上屆季軍，陣中大二投手黃玠瀚身材條件也很突出、身高193公分，黃玠瀚高中畢業時有投入中職選秀但沒有獲得球隊青睞，上大學磨練之後更進步，大專棒球聯賽出賽被測到最速150公里。

國體大三打者范育銓也曾挑戰中職選秀但沒獲得球隊青睞，但近期展現更好的長程火力，這屆大專聯賽預賽敲出2轟，打擊率3成45，複賽27日首戰也有2安3打點好表現、延續好手感。

大專棒球聯賽複賽打至1月12日，決賽將於17日、18日舉行；台體大為上屆冠軍，這屆力拚連霸，南華為亞軍，國體在上屆季軍戰打敗文化大學。

中職選秀 棒球 球速

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