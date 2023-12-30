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中職／中信兄弟教頭 恰總交棒平野惠一

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
中信兄弟隊撤換總教練，原總教練彭政閔轉任二軍總教練兼農場主管。本報資料照片
中信兄弟隊撤換總教練，原總教練彭政閔轉任二軍總教練兼農場主管。本報資料照片

中信兄弟隊撤換總教練，昨天公布完整教練團名單，由日籍教練平野惠一出任新任教頭，「恰總」彭政閔因個人健康因素，先轉任二軍總教練兼農場主管，兩冠教頭林威助則確定告別兄弟球團。

彭政閔5月10日無預警被升上一軍接掌總教練，率隊打下47勝43敗4和、勝率0.522，然而最終未能取得季後賽席次，昨天兄弟宣布，彭政閔因個人健康因素，轉任二軍總教練及二軍農場主管職務。

領隊劉志威透露，異動與戰績無關，季後最初想法仍希望彭政閔續任，但在與家人、醫師討論後做出異動，作為球團重點培養的教練，若未來他覺得自己準備好了，「我們當然希望有一天可以由他帶領一軍。」

平野惠一成為兄弟隊史第19任教頭，也是相隔15年的第5任日籍總教練（不含短暫代理），劉志威指出，平野惠一自2022年加入後，與球團、球員、教練間溝通順暢，今年轉任農場野手發展總監也提出不少建言，能夠理解球團前進方向，雙方也簽下複數年合約。

中信接手到明年第11年，已換了7名總教練，其中林威助確定今年合約到期後就離隊，劉志威透露，雙方近期持續洽談合約，但尊重其個人生涯規畫，「感謝他這些年的協助。」

林威助帶領兄弟中止11年「冠軍荒」，並以8勝0敗的無傷戰績奪得二連霸，今年5月轉任海外發展顧問後低調行事，未來動向1月1日後有望見分明。

兄弟 主管 中信

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